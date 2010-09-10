"Газпром" увеличил свою инвестпрограмму на 100 млрд. рублей

Правление российского ОАО "Газпром" 9 сентября приняло решение об увеличении инвестиционной программы концерна в 2010 году на 102,8 миллиарда рублей (примерно 3,3 млрд. долл).

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

После корректировки объем инвестпрограммы составит 905,23 миллиарда рублей.

В "Газпроме" пояснили, что корректировка инвестпрограммы связана в основном "с необходимостью увеличения объемов инвестиций в ключевые проекты, в частности - в области транспортировки газа и в рамках создания новых газовых центров на востоке России". Новая инвестпрограмма, а также проект по оптимизации расходов "Газпрома" в 2010 году будут направлены на рассмотрение совета директоров компании.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» (РФ) - крупнейшая газовая компания мира, занимающаяся геологоразведкой и добычей газа, его транспортировкой и переработкой, а также реализацией газа в России и за ее пределами. Государство является крупнейшим акционером «Газпрома» - на его долю приходится 38,37% акций компании.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских - почти 60%.