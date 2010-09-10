Минтопэнерго утвердило увеличение установленной мощности «Востокэнерго»

Министерство топлива и энергетики Украины утвердило увеличение установленной мощности на 15 МВт (с 210 до 225 МВт) энергоблока №7 Кураховской ТЭС, входящей в ООО «Востокэнерго» (ДТЭК).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «Востокэнерго», теперь суммарная установленная мощность блоков всей энергогенерирующей компании достигла 4157 МВт (была - 4142 МВт.).

В сообщении отмечается, что увеличение установленной мощности стало возможно благодаря реконструкции энергоблока №7 Кураховской ТЭС. Затраты на первый этап реконструкции в мае 2009 – марте 2010 гг. составили 81,9 млн грн.

В пресс-службе пояснили, что первый этап реконструкции включал работы по модернизации основного оборудования, определяющего мощность энергоблока - турбины, котла, генератора и трансформатора. Проведенные испытания показали увеличение мощности энергоблока, а также повышение надежности работы оборудования и увеличение диапазона маневренности на 55 МВт.

С мая 2010 года на энергоблоке был начат второй этап реконструкции, во время которого будут заменены генераторный выключатель, тиристорная система возбуждения, ряд высоковольтных электроприводов механизмов энергоблока. Модернизация электрофильтра и внедрение сероочистной установки позволят снизить выбросы соединений серы на 60%. Основным новшеством реконструкции на блоке №7 Кураховской ТЭС станет установка современной системы АСУ ТП (автоматизированной системы управления технологическим процессом), что обеспечит более экономичную работу энергоблока.

В пресс-службе компании констатировали, что в результате поузловой реконструкции четырех энергоблоков ООО «Востокэнерго» (№1 и №2 Зуевской ТЭС, №5 и №7 Кураховской ТЭС), проведенной в 2007-2010 гг., установленная мощность энергооборудования в целом выросла на 72 МВт.

Справка УНИАН. ООО «Востокэнерго» - частная энергогенерирующая компания Украины, занимает лидирующую позицию на рынке тепловой генерации (по итогам первого полугодия 2010 г.- 26,99% отпуска э/э ТЭС Украины). Эксплуатирует тепловые электростанции - Зуевскую, Кураховскую и Луганскую. Суммарная установленная мощность блоков компании на 1 июля 2010 г. составляла 4142 МВт. С 2007 «Востокэнерго» реализует масштабную программу модернизации всех энергоблоков.

ООО «Востокэнерго» водит в ДТЭК – первую частную вертикально-интегрированная энергетическую компанию Украины. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля генерации и дистрибуции электроэнергии.

ДТЭК в свою очередь входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).