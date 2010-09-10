E.ON Ruhrgas не комментирует соглашения с PGNIG

Немецкая компания E.ON Ruhrgas не будет комментировать газовый контракт с польской национальной нефтегазовой компанией PGNIG до решения вопроса транзита этого газа через Украину в Польшу.

Об этом УНИАН сообщил представитель пресс-службы E.ON Ruhrgas, ответственный за контакты с иностранными журналистами, Адриан ШАФРАНЕТЦ.

Отвечая на письменный запрос агентства, он подтвердил наличие контракта с польской компанией, но не предоставил никаких деталей.

„Мы не можем давать более детальную информацию о контракте, пока не будут решены все вопросы относительно его транзита”, - отмечается в ответе.

А. ШАФРАНЕТЦ не назвал причины, почему украинские власти с осени 2009 года не предоставляют разрешения на транзит газа, и не уточнил, может ли E.ON Ruhrgas перепродавать законтрактованный у российского „Газпрома” газ компаниям из третьих стран без дополнительного разрешения россиян.

Как сообщал УНИАН, польская PGNIG в 2009 году договорилась с E.ON Ruhrgas о поставках газа в Польшу, но контракт не выполняется из-за отсутствия согласия украинских властей на транзит голубого топлива через территорию Украины.

Согласно подписанным в июле т.г. поправкам к контракту, E.ON Ruhrgas должен получить соответствующее разрешение до 1 октября этого года.

Справка УНИАН. Польша, которая 70% необходимого стране газа импортирует, не может закупать газ с западного направления из-за нехватки соответствующих газопроводов.

По данным PGNIG, мощность единственного газопровода, который объединяет западную и польскую газотранспортные системы, составляет 0,5 млрд. кубометров в год, что меньше 5% годового импорта газа в Польшу.

90% импортного газа поляки закупают у "Газпрома" и получают его через белорусскую и украинскую ГТС.