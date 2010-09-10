PGNIG заявляет, что Украина блокирует поставки газа от E.ON Ruhrgas в Польшу

Украинские власти блокируют поставки законтрактованного польской национальной нефтегазовой компанией PGNIG газа у немецкого E.ON Ruhrgas через Украину в Польшу.

Об этом говорится в рапорте PGNIG, которым располагает УНИАН.

Польская компания сообщила, что договорилась с E.ON Ruhrgas о поставках газа в октябре 2009 года, но с тех пор не смогла получить законтрактованное голубое топливо из-за отсутствия согласия украинских властей на его транзит через Украину.

В мае этого года, согласно рапорту, PGNIG подписала новый контракт с немецкой фирмой, но из-за отсутствия согласия на транзит по украинской территории трижды была вынуждена менять срок вступления в его силу.

Последний раз это было сделано в июле, и E.ON Ruhrgas должен получить соответствующее разрешение до 1 октября 2010 года.

Контракт предусматривает поставки газа до 31 декабря 2011 года.

„Наш партнер максимально старается подписать договор о транзите, от которого зависят поставки газа в Польшу”, - отмечается в рапорте.

Представитель пресс-службы PGNIG сказала корреспонденту УНИАН, что по состоянию на 9 сентября польская компания не получила подтверждения от E.ON Ruhrgas о подписании транзитного договора.

Она заявила, что PGNIG не принимает участия в этих переговорах, получение всех необходимых разрешений является задачей немецкой компании.

„Должны предоставить гарантии, что смогут доставить газ на украинско-польскую границу. От кого их (разрешения - УНИАН) получить - это их дело”, - сказала собеседник агентства.

При этом работник пресс-службы отказалась назвать объем законтрактованного у E.ON Ruhrgas газа.

В пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины", куда УНИАН обратился за комментарием, пока не комментируют создавшуюся ситуацию.

Как сообщал УНИАН, Польша из-за российско-украинского газового конфликта в начале 2009 года утратила поставщика около 2,5 млрд. кубометров газа, которые ежегодно с конца 2006 года продавал полякам швейцарский трейдер „РосУкрЭнерго”.

Польское правительство в феврале этого года утвердило новый газовый договор с российским „Газпромом”, но до сих пор не подписало данный документ из-за замечаний Европейской Комиссии.

Справка УНИАН. Польша, которая ежегодно потребляет около 13-14 млрд. кубометров газа, 70% импортирует, главным образом из России.

Около 60% газового импорта поставляется через Беларусь и 40% - через Украину.

Ранее PGNIG заявляла о возможности вдвое увеличить поставки в Польшу через украинскую газотранспортную систему.