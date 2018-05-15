Ядерная энергетика Украины - заложник "газового" бизнеса?

Российский концерн «ТВЭЛ» признан победителем конкурса по отбору партнера для строительства в Украине завода по фабрикации ядерного топлива. Наряду с россиянами в конкурсе принимала участие американская компания Westinghouse, но "превзойти" россиян ей было не суждено. И это понятно... Еще весной, точнее 5 мая т.г., премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина договорилась с Россией о совместном строительстве завода по производству ядерного топлива.

Теперь межведомственная комиссия направит документацию об итогах конкурса на утверждение Кабинета министров с «определенной» рекомендацией, правительство, как говорят источники, на ближайшем заседании утвердит «ядерного партнера». Соглашение по строительству завода после вердикта КМУ может быть подписано в течение месяца.

По словам представителя "Росатома" Сергея Новикова, госкорпорация уже получила подтверждение о победе концерна. "В настоящее время Минтопэнерго Украины согласовывает проект соответствующего решения Кабинета Министров Украины, которым предусматривается заключение в месячный срок соглашения о создании в Украине предприятия по производству ядерного топлива между ГК "Ядерное топливо" (Украина) и ОАО "ТВЭЛ", – отмечают в «Росатоме».

Ранее глава "Росатома" Сергей Кириенко заявлял, что госкорпорация готова в сжатые сроки создать в форме совместного предприятия производство ядерного топлива в Украине. И это всего лишь часть совместной работы, подчеркнул он, имея в виду партнерство по топливному заводу.

***Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок). Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом Министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году. Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.

Что касается «выбора конкретного партнера», то все предельно ясно. Победитель был определен «по умолчанию». И все же, остаются вопросы: обоснованное ли такое решение, каковы плюсы и минусы данного сотрудничества, а главное - возможны ли будут экспортные поставки с украинского завода в ЕС и возможно ли размещение россиянами на украинском заводе производства ТВС-квадрат для экспорта в ЕС?..

Как считает экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков, Украина и РФ смогут совместно поставлять ядерное топливо в третьи страны после запуска такого производства на украинской территории. «Поставки, естественно, возможны в те страны, где построены атомные станции с реакторами российского производства», - сказал он.

Эксперт не исключает, что после лицензирования в Европе топлива ТВС–Квадрат для реакторов PWR «ТВЭЛ» может разместить линию по их производству на украинском заводе, так как Украина расположена ближе к Европе. "При организации совместного производства ядерного топлива украинской компании с "ТВЭЛ", естественно, приоритетом для выбора места производства элементов будет ценовые параметры, в том числе и логистика", - отметил И.Плачков.

Директор экспертно-консультационной группы "ЭФЕН-Киев" Михаил Ватагин также считает, что России выгоднее будет разместить производство ТВС-квадрат в Украине, чтобы сократить транспортные расходы. "Украина сможет организовать у себя выпуск такой наукоемкой продукции: если мы производим ракеты, то и ТВС-Квадрат также соберем", - отметил специалист. Он подчеркнул, что, выбрав "ТВЭЛ" в качестве партнера для строительства завода по фабрикации ядерного топлива, Украина "получит необходимую техническую документацию и гарантию производителя, сертифицировавшего свою продукцию и в России, и на Украине, и в Европе".

Касательно американской компании, которая претендовала на место, которое теперь занимает «ТВЭЛ», то, как отметил главный инженер инжиниринговой компании «Укратомэнергобуд» Владимир Никитин, возможно, конкурент "ТВЭЛа" просто хотел избавиться от нерентабельных технологий производства топлива для ВВЭР и не интересовался дальнейшей судьбой производства и перспективами его развития. "Для "ТВЭЛа" интересно создать в Украине максимально компактное и эффективное производство в самом современном исполнении. Это связано с тем, что "ТВЭЛ" за счет своего участия в этом проекте сможет преодолевать в перспективе ограничения, существующие в различных странах на поставку российских компонентов, услуг и ядерных материалов", - считает В.Никитин. По его мнению, "ТВЭЛ" имеет серьезные намерения в данном проекте и не рассматривает его как инструмент удержания украинского рынка".

"В результате реализации этой и ряда других программ в рамках масштабной интеграции атомных промышленных комплексов Украина и Россия смогут добиться синергетического эффекта, который, в свою очередь, кратно повысит конкурентоспособность совместно производимой продукции на мировом рынке ядерного топлива", - уверен эксперт.

Но есть диаметрально противоположные мнения. Так, главный научный сотрудник Института проблем национальной безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Ольга Кошарная считает, что положительным моментом сотрудничества с ТВЭЛ является то, что ТВС производства этой компании имеют лицензии от Госатомрегулирования на промышленную эксплуатацию в реакторах ВВЭР, которой пока не имеет «Вестингауз».

Между тем, по ее мнению, «выбор в пользу ТВЭЛ будет иметь долгосрочные негативные последствия для развития ядерной энергетики Украины в будущем. Украина будет лишена возможности строить новые энергоблоки по проектам других производителей, поскольку с экономической точки зрения при наличии завода с российской технологией производства ТВС будет невыгодно закупать топливо у западных производителей для реакторов западного проекта. Т.е. о диверсификации реакторных технологий и, соответственно, диверсификации источников поставок ТВС можно забыть. И Украина будет обречена строить энергоблоки по устаревшим российским проектам, которые к тому же нестандартизированы (в отличие от американского АР-1000, например, который является реактором третьего поколения, более современным)».

Эксперт считает, что зависимость от РФ в ядерной энергетике будет 100% на долгие годы (минимум 100 лет), что противоречит Энергетической стратегии Украины, Стратегии национальной безопасности и не отвечает национальным интересам. "Не стоит забывать, что РФ сегодня значительно отстает от других стран по части разработки новых типов реакторных технологий и использует наработки еще советских времен. С этой точки зрения об инновационности развития ядерной энергетики в Украине тоже можно забыть", - подчеркивает эксперт.

Что касается российского проекта производства ТВС-квадрат, то пока, по ее мнению, проведение опытно-промышленной эксплуатации в реакторах западного проекта не выглядит ближайшей перспективой. «Не вижу стимулов, которые подвигли бы операторов АЭС в странах, эксплуатирующих реакторы PWR, согласиться на замену «родного» референтного топлива на российское. Даже если российский ТВС-квадрат чудом получит лицензию, производство его вряд ли будет организовано на украинском заводе», - отметила О.Кошарная.

Относительно компании «Вестингауз», которая имеет самый большой парк действующих реакторов в мире среди водо-водяных под давлением (около 240), то, по мнению эксперта, в случае ее победы в конкурсе, было бы возможным производства топлива не только для реакторов типа ВВЭР, но и реакторов типа PWR.

«Вестингауз» имеет опыт передачи технологий производства топлива (Китай), никогда не заявляла, что хочет иметь права на собственность в украинском заводе. В отличие от ТВЭЛ «Вестингауз» имеет лицензию на промышленную эксплуатацию ТВС для реакторов типа ВВЭР-1000 от чешского регулятора ядерной и радиационной безопасности и лицензии в многих странах для реакторов собственного производства. Проекты энергоблоков с реакторами этой компании стадартизированы и референтны. Украина для нового строительства могла бы выбрать проект АР-1000, и производить топливо на своем заводе как для ВВЭР-1000, так и АР-1000», - подчеркивает О.Кошарная.

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский считает, что решение о том, что «ТВЭЛ» будет строить в Украине завод по производству ядерного топлива - прогнозируемое и только формализирует политические договоренности, достигнутые двумя правительствами в 2008-2010 годах.

«Это решение создает серьезные угрозы национальной безопасности Украины, нивелирует достижение многих украинских правительств в сфере диверсификации и провоцирует стагнацию российской ядерно-энергетической отрасли», - убежден эксперт.

Утвердив российского монополиста на украинском ядерно-энергетическом рынке, отметил Б.Соколовский, «государство передает контроль над ключевой отраслью иностранному партнеру и теряет возможность влиять на ее развитие конкурентными рыночными методами. Таким образом, власть формирует неоправданные проблемы нации, сама себе и своим преемникам».

«Западные компании, в частности Westinghouse Electric Company (США), потеряют интерес к Украине, и будут развивать потенциал других государств. А россияне безальтернативно будут укреплять свое присутствие в Украине, что непременно приведет к потерям конкурентоспособности их когда-то ведущей ядерной отрасли», - заявил Б.Соколовский.

Он уверен, что Украина на многие годы будет оставаться полигоном для использования еще советских ядерных технологий, которые стали базовыми в России.

Подытоживая вышесказанное хочется процитировать О.Кошарную: «Можно констатировать, что ядерная энергетика и атомная промышленность Украины стали заложниками «газового» бизнеса украинских чиновников. Ископаемый энергоресурс и технологии 19 века по производству электроэнергии были обменены на наукоемкие ядерные технологии, которые могли стать локомотивом инновационного развития страны в 21 веке. Это свидетельствует об отсутствии способности к стратегическому государственному мышлению украинских чиновников, все силы которых направлены исключительно на решение сиеминутных собственных проблем. Все это на долгие годы обрекает Украину находиться среди стран третьего мира».

Поживем, увидим…

Оксана Павловская (УНИАН)