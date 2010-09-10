Мировые цены на нефть незначительно повысились

Цены на нефть в пятницу незначительно повышаются на фоне позитивных новостей из США и Китая, а также прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по мировому спросу на нефть, сообщает РИА Новости.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 14.29 мск увеличилась на 1,57 доллара за баррель, или на 2,1% - до 75,82 доллара за баррель. Спотовая цена на нефть марки Brent к 14.39 мск повысилась на 0,40 доллара, или на 0,5% - до 76,97 доллара за баррель.

По итогам четверга стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI составляла 74,25 доллара за баррель.

МЭА в своем августовском докладе, опубликованном в пятницу, не изменило прогноз мирового спроса на нефть в 2011 году, оставив его на уровне 87,9 миллиона баррелей в день.

По данным, опубликованным в четверг министерством труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю упало на 27 тысяч. А данные из КНР говорят о том, что страна увеличила импорт нефти.

"Все надеются, что Китай спасет нефтяной рынок, чем он и занимается", - заявил глава аналитического подразделения Commerzbank AG из Франкфурта Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg).