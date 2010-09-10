IEA повысило прогноз спроса на нефть в 2010 г

Международное энергетическое агентство (IEA) повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году, но снизило прогноз на 2011 год, сообщает Рейтер.

В ежемесячном докладе IEA прогнозирует рост потребления в этом году на 1,89 миллиона баррелей в сутки до 86,62 миллиона, что на 40.000 баррелей в сутки превышает предыдущий прогноз.

В 2011 году, по оценкам агентства, потребление нефти повысится на 1,27 миллиона баррелей в сутки до 87,89 миллиона. Это на 50.000 баррелей в сутки меньше августовского прогноза.

"Нефтяной рынок очень хорошо снабжается по всем показателям. Нефти достаточно, чтобы пережить непредвиденные изменения, - сказал представитель IEA Дэвид Файф. - Если рост мировой экономики будет замедляться, потребление нефти значительно сократится".

Агентство сохранило прогнозы добычи нефти вне ОПЕК на уровне 52,6 миллиона баррелей в сутки в этом году и 52,9 миллиона в 2011 году. Прогноз спроса на нефть ОПЕК в 2010 году был повышен на 100.000 баррелей в сутки до 28,9 миллиона баррелей.