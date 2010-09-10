«Газпром» может купить сеть АЗС Total в Британии

Французская нефтегазовая компания Total выставила на продажу свою сеть автозаправок в Великобритании, сообщает Газета.Ру.

По данным источника, среди потенциальных покупателей – российский «Газпром».

Total продает 480 принадлежащих ей АЗС. Процесс предполагаемой продажи охватит также соглашение группы о поставках с примерно 300 независимыми автозаправками, которые пользуются ее логотипом, сообщает ИТАР-ТАСС.