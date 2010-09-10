«Газпром» может купить сеть АЗС Total в Британии
18:30, 10 сентября 2010Энергетика
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Французская нефтегазовая компания Total выставила на продажу свою сеть автозаправок в Великобритании, сообщает Газета.Ру.
По данным источника, среди потенциальных покупателей – российский «Газпром».
Total продает 480 принадлежащих ей АЗС. Процесс предполагаемой продажи охватит также соглашение группы о поставках с примерно 300 независимыми автозаправками, которые пользуются ее логотипом, сообщает ИТАР-ТАСС.
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