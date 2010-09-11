Разработана концепция программы промбезопасности в угольной отрасли

В Министерстве угольной промышленности Украины разработана концепция Программы охраны труда и промышленной безопасности в угольной отрасли на 2011-2015 гг., финансирование которой предусматривается в объеме 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента охраны труда и промышленной безопасности Министерства угольной промышленности Игорь ЯЩЕНКО в Донецке, где проходила XI международная выставка угледобывающих и перерабатывающих технологий «Уголь/Майнинг – 2010».

По его словам, Департаментом уже разработана концепция Программы, которая будет называться «Повышение уровня охраны труда и промышленной безопасности в угольной отрасли на 2011-2015 г.г.»., и она «отсылается в Кабмин и предусматривает финансирование 2 млрд. грн. на 5 лет».

И.ЯЩЕНКО отметил, что новая программа «имеет 8 направлений, одно из них – автоматизация производственных процессов, и самое главное – исключение влияния человека на производственные процессы, особенно там, где это опасно».

В то же время руководитель Департамента подчеркнул, что в новой программе будет соблюдена преемственность с предыдущей аналогичной программой, реализуемой в 2006-2010 годах. «Если говорить об отличиях этих двух программ, то я не хотел бы подчеркивать отличия, хотел бы сказать о преемственности. При принятии первой программы были заложены фундаментальные принципы, которые развивались, начали работать и которые еще не завершены», - объяснил И.ЯЩЕНКО. Он напомнил, что в предыдущей программе, принятой еще в 2006 году, была разработана Система комплексной безопасности (СКБ) и пока она внедрена только на одной шахте им. Кирова ГП «Макеевуголь». Также планировалось внедрение на украинских шахтах современной системой безопасности УТАС - «Унифицированной телекоммуникационной системой диспетчерского контроля и автоматизированного управления горными машинами и технологическими комплексами».

Но И.ЯЩЕНКО подчеркнул, что, к сожалению, свои коррективы в сроки реализации программных планов внес экономический кризис.

«При реализации программы 2006-2010 г.г., безусловно, на 100% помешал кризисный год, - сказал директор Департамента, - В прошлом году она была профинансирована на 10%, в этом году - пока не финансируется».

Подводя итоги предыдущих 5 лет работы в этом направлении, И.ЯЩЕНКО акцентировал, что сегодня «нужен целевой сбалансированный документ, который бы определил все действия как предприятий госсобственности, так и частных, научно-исследовательских институтов, министерства в плане усовершенствования системы управления охраны труда, промышленной безопасности и в целом науки и техники». Директор Департамента выразил надежду, что все эти моменты удалось учесть при разработке новой 5-летней программы безопасности труда угольщиков.