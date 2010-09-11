В Луганской области обнаружен подпольный трубопровод для перекачивания дизтоплива из России

Работники отдела пограничной службы «Краснодон» обнаружили в Перевальском районе Луганской области несколькокиллометровый трубопровод, который использовался для контрабандного снабжения с территории Российской Федерации дизтоплива.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, пограничники нашли трубопровод на одном из частных усадеб в населенном пункте Северный. Во время проверки территории, загражденной высоким забором из профилируемой бляхи, была найдена труба диаметром 100 миллиметров, которая шла в землю. Коммуникация была проложена в сторону России с использованием дорогого профессионального оборудования для горизонтального бурения.

Пограничники информировали о подпольном трубопроводе СБУ, прокуратуру, таможню, МЧС, МВД, экологическую службу, а также российских коллег. Обнаруженную трубу залили бетоном.

Как отмечается в сообщении, в Луганской области и ранее были попытки незаконного перекачивания через границу горючего через подпольные трубопроводы. Однако длина их не превышала нескольких сотен метров. Концы таких трубопроводов преимущественно выходили на подворья, расположенные в непосредственной близости к государственной границе.