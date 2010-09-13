Азаров: от стабильности нефтегазовой отрасли зависит развитие экономики в целом

От стабильного функционирования нефтегазовой отрасли в значительной мере зависят темпы развития экономики нашего государства в целом, а следовательно, ее могущество, безопасность и уважение со стороны международного сообщества.

Такое убеждение высказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в приветствии по случаю Дня работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ.

Премьер-министр поблагодарил работников нефтегазовой промышленности за напряженный труд, связанный с добычей, транспортировкой и переработкой нефти и природного газа.

“Благодаря стабильной работе предприятий нефтегазовой отрасли обеспечивается газоснабжение потребителей Украины и надежный транзит нефти и газа в страны Центральной и Западной Европы”, - отметил Н.АЗАРОВ.

Он выразил особую благодарность работникам дочерней компании «Укргаздобыча», которые в этом году празднуют 60-летие со дня открытия Шебелинского газоконденсатного месторождения – крупнейшего в то время на территории Европы, а также работникам государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз», которые будут праздновать 50-летие со дня открытия на полуострове Крым первого Задорненского месторождения с промышленными запасами природного газа.

“Впереди реализация новых проектов, направленных на увеличение добычи нефти и природного газа, реконструкцию газотранспортной системы, диверсификацию поставок энергоносителей, повышение эффективности работы отрасли”, - отметил премьер-министр и пожелал работникам нефтегазовой промышленности крепкого здоровья, достатка, счастья, успеха и дальнейших профессиональных достижений в обеспечении энергетического могущества государства.