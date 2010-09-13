Украина предложит странам-инвесторам присоединиться к управлению ГТС

Украина намерена вовлечь в модернизацию своей газотранспортной системы Европейский Союз, Россию и ряд других стран.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам после встречи с Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

«Мы совместно начнем работать над модернизацией ГТС с другими странами, кроме ЕС и России», - сказал он.

В то же время Президент Украины не уточнил, какие именно страны могут быть вовлечены в модернизацию ГТС.

Вместе с тем он отметил, что Украина рассматривает вариант, согласно которому предложит странам-инвесторам присоединиться к управлению украинской газотранспортной системой.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2009 года в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской газотранспортной системы, по итогам которой была одобрена декларация. Согласно документу, правительство Украины взяло на себя ряд обязательств по имплементации европейского законодательства относительно регулирования рынка газа. Кроме того, Украина пообещала обеспечить прозрачность инвестиций.

Министерство топлива и энергетики Украины намерено привлечь 6,5 млрд. дол. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС до 2018 года.

2 августа министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сообщил, что инвестиции в модернизацию украинской газотранспортной системы в размере 1,2 млрд. дол. позволят ежегодно экономить до 1,5 млрд. куб. м газа, используемого для перекачивания газа в Европе.

«Есть технический план реконструкции, наша делегация работает относительно него с Евросоюзом для получения под эти работы льготных кредитов. За три года необходимо заменить трубопроводов на сумму приблизительно 300 млн. долларов, и еще 800 млн. долларов уйдет на замену 60 газоперекачивающих агрегатов и связанную с ними структуру. Это позволит экономить приблизительно миллиард кубов газа в этом году и еще 500 млн. в следующем», - сказал Ю. БОЙКО.

При этом он добавил, что «в итоге будем использовать для перекачивания газа в Европу не 4, а 3 млрд. кубов газа, который мы покупаем у России».

Кроме того, Европейская комиссия профинансирует разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) двух проектов в энергетической сфере Украины, заявил сегодня журналистам президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ после встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Мы профинансируем два ТЭО, которые начнутся на будущей неделе», - сказал он.

Президент Еврокомиссии не уточнил, о каких проектах идет речь, отметив лишь, что эти проекты касаются модернизации украинской газотранспортной системы.