В случае слияния "Газпрома" с "Нафтогазом" транспортировать газ будет "Газпром"

В случае получения доступа и освоения Украиной месторождений на территории Российской Федерации в рамках обсуждаемого сейчас проекта создания СП между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», транспортировка газа к украинской границе будет осуществляться «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал в ходе круглого стола заместитель спикера Государственной Думы РФ, президент Российского газового сообщества Валерий ЯЗЕВ.

«Хочу напомнить, что законом об экспорте газа единственным экспортером газа из России определен «Газпром» либо его стопроцентные дочки», - сказал В.ЯЗЕВ.

При этом он отметил, что конкретная схема по вопросам собственности и транспортировки газа будет предметом переговоров двух хозяйствующих субъектов, а также на правительственном уровне. В частности, могут обсуждаться два варианта: либо собственником газа на самих месторождениях будет украинская компания, либо Украина будет становиться собственником на границе.

Президент Российского газового сообщества также отметил, что муссируемая в настоящее время критика относительно выгодности добычи на предложенных Украине месторождениях, а именно Астраханском и на острове Ямал, неоправданна. Он отметил в этой связи, что Астраханское месторождение географически ближе к границе Украины, а условия добычи на о. Ямал, где разведанные запасы газа составляют около 16 трлн. кубометров, не отличаются по условиям от других российских месторождений.

В.ЯЗЕВ дал понять, что предложение России адекватно тем активам, которые Украина может предложить в случае слияния компаний. «Надо понять, что в ответ предлагают, – шоколадку, что ли, в виде деградированной ГТС? Нужны миллиарды и миллиарды для поддержания ее работоспособности, не говоря о ее модернизации и реконструкции», - сказал замглавы Госдумы РФ.

Как сообщал УНИАН, 28 мая председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР по итогам встречи в Москве с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО сообщил, что совместное предприятие «Газпрома» и «Нафтогаза» на первом этапе может быть создано на паритетных основах.

25 июня А.МИЛЛЕР заявил, что «Газпром» готов внести в совместное предприятие с «Нафтогаз Украина» месторождение с запасами 1 трлн. куб. м газа.

7 сентября на встрече с журналистами А.МИЛЛЕР сказал, что сотрудничество ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" должно завершиться слиянием этих двух компаний.

По его словам, сначала стороны создадут совместное предприятие, в которое войдут активы "Газпрома" и "Нафтогаза", а второй шаг – это слияние "Газпрома" и "Нафтогаза".

"Нам не интересно создание СП ради самого СП", – добавил председатель правления «Газпрома».