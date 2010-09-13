Россия не откажется от «Южного потока», но готова скорректировать планы - Язев

Россия готова «скорректировать планы» по «Южному потоку» - если Украина пойдет на объединение «Газпрома» с НАК «Нафтогазом» - но не собирается от него отказываться.

Об этом в ходе видеомоста Москва – Киев на тему: «Россия и Украина: энергетическая безопасность. Есть ли альтернатива сотрудничеству?» сообщил заместитель председателя Госдумы РФ, президент «Российского газового общества» Валерий ЯЗЕВ.

«Если будет решен вопрос объединения «Гапрома» и «Нафтогаза», то, скорей всего, будет коррекция планов по «Южному потоку», - заявил В.ЯЗЕВ. При этом он добавил, что российская сторона не может «ждать годами, пока Украина примет решение – будет или не будет объединяться».

Он объяснил это тем, что есть сроки по созданию «Южного потока», и поэтому российская сторона не может нарушать обязательства перед участниками проекта. «Поэтому Украине нужно быстрее определяться», - сказал он.

По его оценкам, в Украине также понимают, что в случае запуска «Южного потока» и «Северного потока» монополизм Украины по объемам прокачки с нынешних 80% существенно уменьшиться.

В то же время, окончательного отказа от «Южного потока» не произойдет. «Устоявшаяся позиция политического руководства страны и «Газпрома» – мы от «Южного потока» не отказываемся. Поэтому Болгария пусть будет спокойна. Мы все равно будем строить «Южный поток».

Справка УНИАН. Газопровод “Южный поток" (South Stream) планируется построить до 2013 года. Расходы на весь проект оцениваются приблизительно в 25 миллиардов долларов. Газопровод будет проложен по дну Черного моря до Болгарии, а затем разделится на две ветви. Одна пройдет через Грецию до Италии, а вторая - через Сербию и Венгрию до Австрии. Пропускная способность трубопровода, как ожидается, составит 47-63 миллиарда кубометров газа в год.