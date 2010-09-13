Язев считает нецелесообразным гарантировать Украине объемы прокачки газа
Президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ считает нецелесообразным гарантировать Украине объемы прокачки газа по ее территории.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе видеомоста Москва – Киев на тему: «Россия и Украина: энергетическая безопасность. Есть ли альтернатива сотрудничеству?».
По словам В.ЯЗЕВА, российской стороне нецелесообразно предоставлять Киеву гарантии, не имея гарантий по оплате и по объемам потребления в Украине и в Европе.
«Зачем нам связывать себя обязательствами? Украина разве взяла на себя какие-то гарантии по прокачке, по объемам потребления?» - сказал он.
Президент Российского газового общества допустил, что теоретически на переговорах можно гарантировать минимально возможные объемы, но и они должны быть «существенно ниже, чем сегодня прокачивается газа».
«Я не вижу никаких уступок и подвижек с украинской стороны, чтобы они диктовали «Газпрому». Я бы ничего не гарантировал», - сказа он.
Как сообщал УНИАН, Украина хочет получить гарантии от ОАО «Газпром» на загруженность своей газотранспортной системы.
Об этом заявил 20 августа министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО во время рабочей встречи с председателем правления «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ, на которой обсуждался вопрос стратегического партнерства двух стран в энергетической сфере.
«Мы хотим получить гарантии от «Газпрома», что будут достаточные объемы транзита. Переговоры с Россией направлены на то, чтобы мы не остались в стороне от транспортных потоков российского газа», - подчеркнул министр.