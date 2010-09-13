Президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ считает нецелесообразным гарантировать Украине объемы прокачки газа по ее территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе видеомоста Москва – Киев на тему: «Россия и Украина: энергетическая безопасность. Есть ли альтернатива сотрудничеству?».

По словам В.ЯЗЕВА, российской стороне нецелесообразно предоставлять Киеву гарантии, не имея гарантий по оплате и по объемам потребления в Украине и в Европе.

«Зачем нам связывать себя обязательствами? Украина разве взяла на себя какие-то гарантии по прокачке, по объемам потребления?» - сказал он.

Президент Российского газового общества допустил, что теоретически на переговорах можно гарантировать минимально возможные объемы, но и они должны быть «существенно ниже, чем сегодня прокачивается газа».

«Я не вижу никаких уступок и подвижек с украинской стороны, чтобы они диктовали «Газпрому». Я бы ничего не гарантировал», - сказа он.

Как сообщал УНИАН, Украина хочет получить гарантии от ОАО «Газпром» на загруженность своей газотранспортной системы.

Об этом заявил 20 августа министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО во время рабочей встречи с председателем правления «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ, на которой обсуждался вопрос стратегического партнерства двух стран в энергетической сфере.

«Мы хотим получить гарантии от «Газпрома», что будут достаточные объемы транзита. Переговоры с Россией направлены на то, чтобы мы не остались в стороне от транспортных потоков российского газа», - подчеркнул министр.