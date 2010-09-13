Россия не собирается пересматривать формулу цены на газ для Украины
Россия не рассматривает возможность изменения формулы цены на газ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ в ходе видеомоста Москва – Киев на тему: «Россия и Украина: энергетическая безопасность. Есть ли альтернатива сотрудничеству?».
«Что касается формулы цены на газа - нет никак переговоров и быть не может», - заявил В.ЯЗЕВ.
Он напомнил, что в 2009 году были подписаны соглашения, устанавливающие формулу цены на газ на 11 лет.
«С точки зрения России, это абсолютно справедливые условия, и они сегодня реализуются», - сказал В.ЯЗЕВ, добавив, что единственная уступка «Газпрома» касается выбора обязательных объемов газа.
Как сообщал УНИАН, 25 августа премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Российской Федерацией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. «Мы ставим целью пересмотреть крайне невыгодное для Украины соглашение с Российской Федерацией, и настойчиво будем убеждать наших российских партнеров в необходимости это сделать», - сказал Н.АЗАРОВ.
Глава правительства отметил, что в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.