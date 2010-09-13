Объединения «Газпрома» и «Нафтогаза» не произойдет в скором времени – Язев

Объединения ОАО «Газпром» и «НАК Нафтогаз Украины» не стоит ожидать в скором времени.

Об этом в ходе видеомоста Москва – Киев на тему: «Россия и Украина: энергетическая безопасность. Есть ли альтернатива сотрудничеству?» сообщил заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

«На этот процесс (объединение – УНИАН), по моим оценкам, уйдут годы. И сегодня сложно говорить о каких-то результатах, даже промежуточных», - сказал он.

В.ЯЗЕВ заметил, что для украинской стороны это «очень сложный и чувствительный процесс».

«Выступив с инициативой по объединению, мы – российская сторона, понимаем, что могут быть какие-то промежуточные варианты. И уже предложили в СП месторождения в Астраханской области и на полуострове Ямал в обмен на активы «Нафтогаза». В этом формате мы вступили в равноправное партнерство», - сказал В.ЯЗЕВ.

В.ЯЗЕВ также подтвердил высказывание главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА о том, что в случае объединения газ для населения Украины будет поставляться по внутрироссийским ценам.

Комментируя планы повышения внутрироссийских цен на газ до уровня равнодоходных экспорту, В.ЯЗЕВ сообщил, что даже в этом случае цена для населения все равно будет ниже европейской. «Это значит минус транзит от границ России и минус вывозные экспортные пошлины», - пояснил он.

«При том, когда цены на российском рынке будут равнодоходными, то население будет все равно под особой защитой», - подчеркнул В.ЯЗЕВ. Он также акцентировал внимание, что предложения главы «Газпрома» А.МИЛЛЕРА касались исключительно населения Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля 2010 года в Сочи председатель правительства РФ Владимир ПУТИН предложил Украине объединить ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз».



28 мая по итогам встречи в Москве с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО А.МИЛЛЕР сообщил, что совместное предприятие «Газпрома» и «Нафтогаза» на первом этапе может быть создано на паритетных основах.



20 августа с. г. в Москве начался новый раунд переговоров о создании совместного предприятия ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».



27 августа Ю.БОЙКО и А.МИЛЛЕР обсудили объекты, которые могут быть внесены «Газпромом» и «Нафтогазом» в совместное предприятие.



Справка УНИАН. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) своими постановлениями от 13 июля 2010 года увеличила на 50% с 1 августа 2010 года отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.



Предельный уровень цены на природный газ для предприятий ТКЭ, обеспечивающих население отоплением и горячим водоснабжением, с 1 августа 2010 года вырос на 50% - с 872,78 грн. до 1309,2 грн. за 1 тыс. куб. м (с учетом НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку и распределение газа).