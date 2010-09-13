Еврокомиссия профинансирует два ТЭО в энергетической сфере Украины
18:18, 13 сентября 2010Энергетика
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Европейская комиссия профинансирует разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) двух проектов в энергетической сфере Украины.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня журналистам президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ после встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
«Мы профинансируем два ТЭО, которые начнутся на будущей неделе», - сказал он.
Президент Еврокомиссии не уточнил, о каких проектах идет речь, отметив лишь, что эти проекты касаются модернизации украинской газотранспортной системы.
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