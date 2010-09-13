Янукович: Украина выполнит решение Стокгольмского арбитража по делу “РосУкрЭнерго”

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина выполнит решение Стокгольмского арбитража по делу “РосУкрЭнерго”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ в Брюсселе.

"Что касается этого судебного процесса, он будет проходить в рамках международного законодательства, которое Украина будет всегда выполнять и всегда соблюдать", - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 8 июня с.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.