Украина за 8 месяцев увеличила производство электроэнергии на 10,4% – Минтопэнерго

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-августе текущего года увеличилось на 10,4%, или 11,554 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 122,221 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в январе-августе т.г. тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 12,7%, или 5,564 млрд. кВт/ч, – до 49,515 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 6,9%, или 3,731 млрд. кВт/ч, – до 57,701 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 9,1%, или 418 млн. кВт/ч, – до 4,999 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-августе т.г. нарастили выработку электроэнергии на 22,5%, или 1,837 млрд. кВт/ч, – до 10,002 млрд. кВт/ч.

В августе т.г. производство электроэнергии в ОЭС Украины выросло на 10,9%, или 1,434 млрд. кВт/ч, по сравнению с августом 2009 года – до 14,632 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в текущем году увеличить производство электроэнергии на 6,1%, или на 10,5 млрд. кВт/ч, - до 183,4 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2009 году сократилось на 9,8%, или 18,768 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/ч.