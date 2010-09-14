Интеграция "Газпрома" и "Нафтогаза" может занять годы - российский эксперт

Процессы по объединению российской компании "Газпром" и украинского "Нафтогаза" сложны и могут занять годы, заявил президент Российского газового общества (РГО), вице-спикер Госдумы Валерий Язев в ходе видеомоста Москва - Киев, организованного РИА Новости.

Объединить "Газпром" и "Нафтогаз Украины" предложил в конце апреля премьер-министр России Владимир Путин по итогам встречи со своим украинским коллегой. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компании должны идти к слиянию через создание совместного предприятия - это станет первым этапом пути к объединению. По его словам, вкладом в СП с российской стороны могут стать месторождения, с украинской - газотранспортная система. В начале сентября глава Минтопэнерго Украины Юрий Бойко заявил, что исключает объединение "Нафтогаза" и "Газпрома" в одну компанию.

"На этот процесс (объединения "Газпрома" и "Нафтогаза" - ред.), по моим оценкам, уйдут годы", - сказал Язев. Он отметил, что процесс сложный и "очень чувствительный, особенно для украинской стороны" в связи с большой значимостью "Нафтогаза" для экономики Украины.

"Российская сторона, выступив с инициативой по объединению "Газпрома" и "Нафтогаза", понимает, что возможны промежуточные варианты", - сообщил президент РГО. В качестве примера подобного варианта он привел предложение российской стороны о создании совместного предприятия и внесении в него в обмен на активы "Нафтогаза" месторождений газа в Астраханской области и на полуострове Ямал. Язев отметил, что в случае реализации такого варианта цена газа для населения Украины будет равна цене в РФ.

Говоря о выборе месторождений, которые российская сторона предлагает внести в СП, Язев отметил, что группа Астраханских месторождений выбрана в связи с территориальной близостью к Украине, а на Ямале очень велики запасы. По мнению президента РГО, в процессе создания совместного предприятия будут приглашены аудиторские компании, которые произведут независимую оценку вносимых активов.

Отвечая на вопрос о возможности изменения формулы цены газа, поставляемого в настоящее время "Газпромом" украинским потребителям, Язев сказал, что по этому поводу "нет никаких переговоров и быть не может". Президент РГО напомнил, что в 2009 году сроком на 11 лет было подписано соглашение по формуле цены на газ, и с точки зрения российской стороны документ содержит справедливые условия, эта договоренность реализуется. "Единственное, "Газпром", понимая непростую экономическую ситуацию и в целом в Европе, и в Украине, пошел на уступки по выбору обязательных объемов, а цена первого квартала, второго и третьего квартала этого года, прогноз на четвертый, соответствуют утвержденной формуле цены, и позднее были договоренности на 100 долларов уменьшить", - сказал Язев.