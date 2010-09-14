Украина увеличила потребление электроэнергии на 10,2% – до 119,8 млрд. кВт/ч

Потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), в январе-августе текущего года выросло на 10,2%, или 11,128 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 119,814 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, за отчетный период объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 11,1%, или 9,659 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-августом 2009 года – до 96,836 млрд. кВт/ч.

В аномально жарком августе т.г. потребление электроэнергии конечными потребителями в Украине выросло на 12% по сравнению с августом 2009 года – до 11,932 млрд. кВт/ч. Больше всего в этом месяце нарастило потребление население - на 25%, или на 603,5 млн. кВт/ч., до 3,017 млрд. кВт/ч.

Промышленные предприятия в январе-августе т.г. увеличили потребление электроэнергии на 14,9%, или 6,073 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 46,898 млрд. кВт/ч. В частности, предприятия металлургической промышленности нарастили потребление электроэнергии на 20,6%, или 4,355 млрд. кВт/ч, – до 25,524 млрд. кВт/ч. Транспортные предприятия за восемь месяцев увеличили потребление электроэнергии на 11,7% – до 6,090 млрд. кВт/ч, коммунально-бытовые – на 1,7%, до 11,979 млрд. кВт/ч.

Объемы потребления электроэнергии населением за указанный период выросли на 10,5%, или 2,353 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-августом 2009 года – до 24,826 млрд. кВт/ч.

В целом доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии в Украине в январе-августе т.г. к аналогичному периоду 2009 года выросла с 46,8% до 48,4%, тогда как доля населения сократилась с 25,8% до 25,6%.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 8,7%, или 16,151 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 169,009 млрд. кВт/ч. Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократился на 9%, или 13,332 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 134,558 млрд. кВт/ч.

В 2008 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 0,5% по сравнению с 2007 годом – до 185 млрд. 187 млн. кВт/ч. Потребление электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократилось на 0,6%, или 4 млрд. 876,8 млн. кВт/ч, – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/ч.