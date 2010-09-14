Заседание ВСК ВР относительно деятельности «РосУкрЭнерго» перенесено на 16 сентября
09:51, 14 сентября 2010Энергетика
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На 10.00 16 сентября переносится заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины относительно решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, по расследованию фактов коррупционной деятельности ЗАО "РосУкраЭнерго" и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, заседание состоится по адресу: ул. Грушевского, 18/2, к. 11.
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Как сообщал УНИАН, вчера, 13 сентября, СМИ сообщали, что на заседании ВСК должен был выступить министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.
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