Заседание ВСК ВР относительно деятельности «РосУкрЭнерго» перенесено на 16 сентября

На 10.00 16 сентября переносится заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины относительно решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, по расследованию фактов коррупционной деятельности ЗАО "РосУкраЭнерго" и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, заседание состоится по адресу: ул. Грушевского, 18/2, к. 11.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 13 сентября, СМИ сообщали, что на заседании ВСК должен был выступить министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.