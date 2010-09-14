Цены на нефть изменяются разнонаправленно

Фьючерсы на нефть во вторник демонстрируют смешанную динамику, оставаясь в районе месячного максимума, после повышения прогноза по росту экономики Европы и сильным статданным из Китая, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 08.33 мск на электронных торгах на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала на 0,02 доллара - до 77,17 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil выросла на 0,07 доллара - до 79,10 доллара за баррель.

Поддержку стоимости "черного золота" оказали решения Еврокомиссии о повышении прогноза по росту ВВП зоны евро в 2010 году до 1,7% по сравнению с предыдущей оценкой в 0,9% и 27 стран Евросоюза - до 1,8% с 1,0%.

Ранее стало известно, что промпроизводство в Китае выросло в августе на 13,9% в годовом исчислении при прогнозе увеличения на 13%.

Кроме того, с оптимизмом на рынке ожидаются данные Минэнергетики США по недельной динамике запасов нефти в стране. В частности, аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют снижение запасов "черного золота" за неделю, завершившуюся 10 сентября, на 2,5 миллиона баррелей.