«Газ Украины» требует от ТКЭ до конца сентября полностью погасить долги

ДК «Газ Украины» требует от предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) до конца сентября полностью (стопроцентно) оплатить стоимость природного газа, потребленного на протяжении 2008-2010 гг.

Как сообщает пресс-служба компании, по состоянию на 13 сентября задолженность теплоснабжающих предприятий (без учета АК «Киевэнерго») за потребленный в 2008-2010 годах природный газ достигла 4,68 млрд. грн.

Наибольшими должниками компании являются предприятия ТКЭ Днепропетровской (824 млн. грн.), Донецкой (785 млн. грн.), Харьковской (741 млн. грн.) Луганской (379 млн. грн.), Запорожской (240 млн. грн.), Одесской (226 млн. грн.), Житомирской (126 млн. грн.), Львовской (124 млн. грн.), Киевской (113 млн. грн.), Ривненской (100 млн. грн.) областей, а также АР Крым (140 млн. грн.).

Столичная энергокомпания АК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» за 2008-2010 гг. свыше 521 млн. грн.

На отчетную дату предприятия ТКЭ лишь на 79% рассчитались с ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. (с Задолженность теплокоммунэнерго перед компанией за этот период превышает 2,1 млрд. грн.

Самый низкий уровень расчетов за потребленный в прошлый отопительный сезон природный газ - у предприятий ТКЭ Луганской (49%), Закарпатской (52%), Житомирской (63%) областей и Севастополя (57%).

В то же время, на 100% обеспечили расчеты предприятия ТКЭ Николаевской и Черновицкой областей, на 96% - Полтавской, на 90% - Черкасской и Львовской областей.

Неудовлетворительным также остается состояние расчетов теплоснабжающих компаний и за отопительный сезон 2008-2009 гг. - 79%. Долг предприятий ТКЭ за этот период превышает 1,9 млрд. грн.

ДК «Газ Украины» предупреждает, что при наличии у теплокоммунэнерго задолженности за природный газ компания не будет заключать договоры на поставку природного газа в предстоящем отопительном сезоне 2010-2011 гг. и не будет выделять им плановые объемы природного газа.

Кроме того, представители компании в который раз подчеркнули, что из-за значительной задолженности предприятий ТКЭ за газ НАК «Нафтогаз Украины» вынуждена привлекать значительные кредитные ресурсы для своевременных расчетов за импортированный природный газ (до 7 числа следующего за расчетным месяца).

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины "О теплоснабжении", ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27 декабря 2001 года №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.