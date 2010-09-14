Янукович и Назарбаев договорились о транзите казахской нефти через Украину

Президенты Украины и Казахстана Виктор ЯНУКОВИЧ и Нурсултан НАЗАРБАЕВ договорились об увеличении на 8 млн. тонн объема транзита казахской нефти через украинскую территорию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил на пресс-конференции, которая состоялась сегодня после завершения переговоров с Н.НАЗАРБАЕВЫМ.

«Мы договорились, что на порядок 8 млн. тонн мы увеличили транзит нефти через Украину, из которых определенная часть, которая необходима для украинских нефтеперерабатывающих заводов, может быть оставлена в соответствии с отдельным соглашением», - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь Н.НАЗАРБАЕВ также положительно оценил результаты переговоров, в частности в энергетической отрасли.

«До вмешательства Виктора Федоровича транспортировка казахской нефти через территорию Украины была приостановлена. Сейчас эти запреты отменены, и такая транспортировка возобновилась», - уточнил ситуацию Н.НАЗАРБАЕВ.