Украина возобновляет транзит казахской нефти

Президенты Украины и Казахстана Виктор ЯНУКОВИЧ и Нурсултан НАЗАРБАЕВ договорились об увеличении на 8 млн. тонн объема транзита казахской нефти через украинскую территорию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил на пресс-конференции, которая состоялась сегодня после завершения переговоров с Н.НАЗАРБАЕВЫМ.

«Мы договорились, что на порядок 8 млн. тонн мы увеличили транзит нефти через Украину, из которых определенная часть, которая необходима для украинских нефтеперерабатывающих заводов, может быть оставлена в соответствии с отдельным соглашением», - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь Н.НАЗАРБАЕВ также положительно оценил результаты переговоров, в частности в энергетической отрасли.

«До вмешательства Виктора Федоровича транспортировка казахской нефти через территорию Украины была приостановлена. Сейчас эти запреты отменены, и такая транспортировка возобновилась», - уточнил ситуацию Н.НАЗАРБАЕВ.

Справка УНИАН. Скандал вокруг казахской нефти разразился в конце 2009 года. Тогда в «КазТрансОйл» заявили, что «Укртранснафта» письменно известила об одностороннем расторжении с 26 января 2010 г. договора о транспортировке казахской нефти по территории Украины. Переговоры двух нефтеоператоров, в частности о ставке транзита, завершились тем, что Казахстан решил переориентировать маршрут поставок нефти в Европу, перенаправив потоки через Польшу (подробнее читайте здесь).

***С начала т.г. увеличен тариф на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» территорией Украины до 6,6 евро за 1 т ($9,1/т) против действующего ранее $7,85 за 1 т. На тот момент с учетом снижения курса евро транзит территорией Украины подорожал почти на 15%.

График экспорта нефти предполагал транзит объемов по южной ветке "Дружбы" с января по март 2010 года в объеме 1,356 миллиона тонн, в том числе 756 тысяч тонн в Словакию и 600 тысяч тонн в Венгрию. При этом из-за транзитных перепалок в январе поставки в Словакию составили только 340 тысяч тонн, а в Венгрию и Польшу не осуществлялись. А отгрузка в Словакию и Венгрию в феврале вообще не планировалась.