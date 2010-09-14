Украина, Россия и Казахстан будут совместно производить ядерное топливо

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о достигнутых договоренностях относительно присоединения государства к российско-казахстанскому проекту по производству топлива для атомных электростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на пресс-конференции, которая состоялась сегодня после завершения его переговоров с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВІМ.

«Мы договорились о том, что Украина будет принимать участие в развитии базы по производству ядерного топлива. Эта база уже много лет развивается (Казахстаном – УНИАН) совместно с Россией. Украина не имела до сегодняшнего дня никакого отношения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с чем он сообщил о предварительной договоренности с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ по этому вопросу. «Сегодня можно сказать, что уже есть трехсторонняя договоренность, что Россия, Казахстан и Украина на равных – 33% каждая сторона будет иметь долю этого проекта», - заявил Президент Украины и подчеркнул, что такое направление сотрудничества является очень выгодным для всех трех государств.

Как также уточнил В.ЯНУКОВИЧ, речь идет о реализации этого проекта, в том числе и на территории Украины через строительство одного из заводов по производству топлива для АЭС.