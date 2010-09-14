«Укрэнерго» продало ДТЭК 645 МВт Бурштынского и Молдавского сечений за 8 грн.

НЭК «Укрэнерго» продало на сегодняшнем месячном аукционе ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд» (обе – дочки холдинта ДТЭК) доступ к 495 МВт сечения энергосистемы Румынии, Словакии, Венгрии (так называемое Бурштынское сечение) и 150 МВт сечения Энергосистема Украины – Молдавская энергосистема за 8 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, в сегодняшних торгах участвовали только две указанные компании, при этом компании торговались по непересекающимся лотам.

В ходе торгов, в частности, ООО «Востокэнерго» выкупило 6 лотов Бурштынского сечения по их начальной стоимости 1 грн. каждый. В свою очередь, ООО «Пауэр Трейд» выкупило два лота Молдавского сечения по аналогичной стартовой цене.

Как сообщал УНИАН, заявки на участие в сегодняшнем аукционе подали две дочерние компании частного энергетического холдинга ДТЭК, ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр трейд». Компании заинтересовали лоты сечений «Остров Бурштынской ТЭС» (Украина) - энергосистемы Словакии, Венгрии, Румынии, а также ОЭС Украины – Молдавская энергосистема.

Согласно порядку проведения аукционов, утвержденному в новой редакции Национальной комиссией регулирования электроэнергетики в августе, аукционная комиссия определяет стартовые цены на лоты, исходя из максимальной цены, предложенной потенциальным участником аукциона. При этом данная норма не является императивной, поскольку правила содержат оговорку, согласно которой комиссия может выставлять стартовую цену лота на свое усмотрение.

На сентябрьский месячный аукцион стартовая цена лотов так называемого Бурштынского сечения составляла от 404,6 тыс. грн. до 1,618 млн. грн., на лоты сечения ОЭС Украины – Молдавская энергосистема - от 269,7 тыс. грн. до 1,348 млн. грн.

ООО «Востокэнерго» уже участвовало в годовом аукционе, организованном НЭК «Укрэнерго», и приобрело на нем услуги по обеспечению пропускной способности в объеме 150 МВт (Бурштынское сечение) на период с 1 января по 31 декабря 2010 года. Однако, в июне компания инициировала расторжение договора с «Укрэнерго» в связи с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на европейском рынке. Договор был расторгнут в июле т.г.

Дочерняя компания ДТЭК - ООО «Пауэр Трейд» - с июля т.г. выступает в роли оператора параллельной работы энергосистем Украины и Молдовы.

На сегодняшний месячный аукцион НЭК «Укрэнерго» выставило 495 МВт Бурштынского сечения (6 лотов), а также 400 МВт Молдавского сечения (5 лотов).

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

В 2009 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 49,2%, или 3,867 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 4 млрд. кВт/ч.

В прошлом году Украина экспортировала электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь, Польшу и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляло ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупало ее на Оптовом рынке электроэнергии по тарифу, установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики.