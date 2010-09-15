Стоимость нефти снижается на торгах в среду на фоне роста запасов сырья в США и улучшения ситуации вокруг нефтепровода Канада-США, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 8.15 мск снизилась на 0,59 доллара, или на 0,77% - до 76,21 доллара за баррель. Спотовая цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent на 8.24 мск уменьшилась на 0,01 доллара, или на 0,01% - до 78,41 доллара за баррель.

"Инвесторы закладывают в цену высокий уровень запасов, - заявил агентству Bloomberg глава фонда Astmax Co Ltd из Токио Тэцу Эмори (Tetsu Emori). - Как только функционирование нефтепровода возобновится, цены на нефть окажутся под давлением со стороны слабых статистических показателей".

По итогам вторника стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской бирже NYMEХ снизилась на 0,39 доллара - до 76,80 доллара за баррель.