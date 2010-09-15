СБУ подтвердила задержание в России экс-заместителя главбуха «Нафтогаза»

В СБУ подтверждают факт задержания 10 сентября в Волгограде (Россия) бывшего заместителя главного бухгалтера НАК «Нафтогаз Украины» Марии КУШНИР.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила, что задержание М.КУШНИР состоялось при взаимодействии с правоохранительными органами РФ.

Сейчас СБУ во взаимодействии с Генеральной прокуратурой принимает меры по экстрадиции указанного лица на территорию Украины. По словам М.ОСТАПЕНКО, сегодня СБУ направит в Генпрокуратуру все необходимые документы.

“Мы надеемся, что экстрадиция состоится в максимально короткие сроки в соответствии с действующим законодательством», - сказала она.

При этом М.ОСТАПЕНКО напомнила, что 23 июня этого года в отношении М.КУШНИР в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины» за растрату чужого имущества (растаможивание газа компании «РосУкрЭнерго» в пользу «Нафтогаза» - УНИАН), было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.367 (служебная небрежность, которая повлекла тяжкие последствия).

В то же время в связи с тем, что М.КУШНИР скрывалась от следствия, она была объявлена в розыск, а 9 сентября также возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Судом в отношении указанного лица избрана мера пресечения - взятие под стражу.

Как сообщал УНИАН, по делу “РосУкрЭнерго” на данное время под стражей находятся два высоких должностных лица, которые работали в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО, – бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО и экс-начальник Государственной таможни Анатолий МАКАРЕНКО.