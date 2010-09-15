Минпромполитики: Нафтогаз намерен отключить от газоснабжения метпредприятия-должников

НАК «Нафтогаз Украины» намерен в ближайшее время, без предупреждения, отключить от газоснабжения металлургические предприятия, которые не погасили задолженность за газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра промышленной политики Украины Сергей БЕЛЕНЬКИЙ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса.

По его словам, данное намерение «Нафтогаза» готово поддержать правительство.

«За последние полгода Минпромполитики предпринимало все возможные шаги, чтобы предприятия, имеющие задолженность, получали газ для производства. Однако в данный момент министерство ничего не может сделать. Мы можем только предупреждать предприятия», - сказал замминистра.

С.БЕЛЕНЬКИЙ отметил, что на текущей неделе министерство направило на предприятия официальные письма с просьбой в кратчайшие сроки погасить задолженность за газ.

Он уточнил, что за последние три месяца задолженность за газ на большинстве предприятий ГМК существенно сократилась, однако долги остаются на достаточно серьезном уровне.

Замминистра сообщил, что «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» задолжал за газ 122,7 млн. грн., Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского – 26,7 млн. грн., Алчевский металлургический комбинат – 21,3 млн. грн. «Интерпайп Нико Тьюб» - 15,3 млн. грн., Краматорский металлургический завод – 9,3 млн. грн.