Украина планирует освоить полный цикл изготовления ТВС к 2020 году

Завод по фабрикации ядерного топлива, к строительству которого Украина планирует приступить в 2011 году, должен освоить полный цикл изготовления тепловыделяющих сборок (ТВС) к 2020 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент НАЭК "Энергоатом" Юрий НЕДАШКОВСКИЙ в Киеве.

По его словам, программой развития собственного уранового производства предусмотрено, что к 2013 году завод освоит технологию сборки ТВС, а в дальнейшем - технологию изготовления трубок, реконверсии урана, спекание топливных таблеток.

«Главная задача – освоение изготовления сборок. К 2015 году мы должны полностью обеспечить новые блоки АЭС топливом», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 21 июня т.г. Украина открыла процедуру конкурса по отбору технологии и партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива, пригласив к участию в конкурсе ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) и Westinghouse Electric Company (США).

Победителем конкурса признан российский государственный концерн «ТВЭЛ». Соответствующее решение приняла межведомственная комиссия 2 сентября т.г.

После направления уведомлений участникам конкурса планируется, что межведомственная комиссия передаст документацию об итогах конкурса на утверждение Кабинета министров Украины с рекомендацией определить партнером по строительству завода ОАО «ТВЭЛ».

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.