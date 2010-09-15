«Нафтогаз» не ведет переговоров с «РосУкрЭнерго» по вопросу возмещения газа - Бакулин

НАК «Нафтогаз Украины» не ведет переговоров с компанией «РосУкрЭнерго» по вопросу выполнения решения Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.



Отвечая на вопрос, почему «Нафтогаз» признал в Стокгольмском арбитражном суде проигрышное для себя решение, что якобы записано в его тесте, Е.БАКУЛИН заявил: «Понимаете, вы сегодня задаете заказные вопросы. Поэтому мне бы не хотелось вступать в эту полемику, потому что в ней нет истины».



«Мы будем действовать только в рамках закона по решению данного вопроса», - добавил он.



При этом Е.БАКУЛИН сообщил, что на данный момент НАК «Нафтогаз» никаких переговоров о форме и порядке возмещения 11 млрд. кубометров газа с «РосУкрэнерго» не ведет.



«Мы пока общаемся через суд», - заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».



Как сообщал УНИАН, 8 июня с.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть компании «РосУкрЭнерго» 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.



Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» заплатить «РосУкрЭнерго» 197 млн. долл. за нарушения контракта.