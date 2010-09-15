Условия транзита казахстанской нефти еще не определены – Бакулин

Окончательные условия транзита казахстанской нефти еще не определены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

«Этот вопрос сегодня в работе, и, безусловно, он не простой. Мы думаем, что в ближайшее время по нему уже будет более объективное экономическое понимание, которое позволит действовать нам дальше… Сейчас мы данный вопрос дорабатываем», - сказал Е.БАКУЛИН.

По его словам, окончательные расчеты будут зависеть от маршрутов прокачки, условий переработки и реализации казахстанской нефти на внутреннем рынке Украины и за ее пределами.

Потенциальными потребителями казахстанской нефти в Украине Е.БАКУЛИН назвал «недогруженные высокотехнологические заводы» - это Кременчугский НПЗ, Лисичанский НПЗ, Одесский НПЗ, который осуществил реконструкцию.

Относительно объемов транзита председатель НАК объяснил, что в ближайшее время поэтапно они будут доведены до уровня 8 млн. тонн в год. Е.БАКУЛИН не исключил и дальнейшее увеличение объемов прокачки, в том числе, и за счет открытия новых месторождений в Казахстане до 2015 года. «С учетом этого мы строим большую перспективную программу», - сказал Е.БАКУЛИН.

Как сообщал УНИАН, Президенты Украины и Казахстана Виктор ЯНУКОВИЧ и Нурсултан НАЗАРБАЕВ договорились о возобновлении и увеличении объема транзита казахской нефти через украинскую территорию с 6 млн. тонн до 8 млн. тонн в год.

В начале 2010 года транспортировка нефти была прекращена по причине разногласий украинской и казахстанской сторон по поводу уровня тарифа прокачки.

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ 8 сентября этого года заявил, что соглашение между Украиной и Казахстаном по транзиту нефти в объеме 6 млн. тонн подписано, и идет обсуждение технической стороны.