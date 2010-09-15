Польша проведет газовые переговоры с Россией при участии Еврокомиссии 18 сентября

Польско-российские переговоры по вопросам поставок газа при участии представителей Европейской комиссии состоятся в субботу, 18 сентября, в Москве.

Об этом сообщил российский посол в Польше Александр АЛЕКСЕЕВ.

По словам посла, которого цитируют польские СМИ, Россию на переговорах будет представлять заместитель министра по вопросам энергетики Анатолий ЯНОВСКИЙ.

А.АЛЕКСЕЕВ отметил, что стороны планируют обсудить замечания Европейской комиссии к утвержденному польским правительством в начале этого года новому газовому соглашению с Россией.

„Мы очень заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее прийти к согласию. Также мы заинтересованы в том, чтобы наши польские партнеры не имели никаких проблем со стороны Еврокомиссии”, - заявил посол.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия требует от Польши изменить запись утвержденного, но еще не подписанного соглашения с Россией, которая предоставляет эксклюзивное право россиянам до 2045 года пользоваться ямальским газопроводом.

Согласно европейскому законодательству, государства ЕС должны предоставлять равный доступ к транзитной инфраструктуре всем желающим компаниям.

Справка УНИАН. Польша с начала 2009 года пытается договориться с Россией о дополнительных поставках газа, которые страна потеряла из-за исключения из схемы поставок швейцарского трейдера „РосУкрЭнерго”.

После года переговоров полякам удалось согласовать текст нового межправительственного соглашения, которое определяет условия поставок газа в Польшу до 2037 года и транзита польской территорией российского газа до 2047 года.

Соглашение планировали подписать в апреле, но до сих пор этого не произошло из-за замечаний Европейской комиссии.

В октябре-ноябре Польша может быть вынуждена ограничивать поставки газа промышленности, если до тех пор ей не удастся подписать этот договор.