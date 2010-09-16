Бойко заверяет, что в настоящее время не имеет отношения к “РосУкрЭнерго”

Министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО утверждает, что в настоящее время он не имеет никакого отношения к “РосУкрЭнерго”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время сегодняшнего заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, расследования фактов коррупционной деятельности ЗАО "РосУкрЭнерго" и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти.

“Никакого отношения к “РосУкрЭнерго” в части управления я не имею или корпоративной собственности”, - сказал Ю.БОЙКО, отвечая на вопрос председателя ВСК ВР Романа ЗВАРИЧА относительно его возможной причастности к “РосУкрЭнерго”.

Р.ЗВАРИЧ после такого ответа обратился с просьбой к Ю.БОЙКО предоставить комиссии документ, который бы подтверждал его слова. «Это сняло бы очень много вопросов», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

На это Ю.БОЙКО пообещал поднять соответствующие документы, еще раз отметив, что он официально подтверждает свою непричастность к компании “РосУкрЭнерго”.

В связи с этим ВСК ВР поручила Р.ЗВАРИЧУ как председателю комиссии направить в Минтопэнерго официальный запрос относительно документального подтверждения слов Ю.БОЙКО.