«Нафтогаз» будет добиваться выплаты 1,7 млрд.долл. долга РУЭ, переуступленного «Газпромом»

НАК «Нафтогаз Украины» будет добиваться возвращения 1,7 млрд. долл. долга компании "РосУкрЭнерго", переуступленного по договору с ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО, выступая сегодня на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по решению Стокгольмского арбитража и расследованию фактов деятельности компании "РосУкрЭнерго".

В частности, отвечая на вопрос председателя ВСК Романа ЗВАРИЧА, будет ли украинская сторона настаивать на возвращении данного долга, Ю.БОЙКО сказал, «если вы спрашиваете, заберем ли мы (долг – УНИАН), я вам скажу, что заберем».

При этом, отвечая на уточняющий вопрос Р.ЗВАРИЧА, является ли сегодня договор переуступки долга действующим, министр сказал: «Юристы дали заключение, что он действующий».

В тоже время Ю.БОЙКО уклонился от прямого ответа Р.ЗВАРИЧУ, считает ли действующее правительство законными операции, произведенные с 11 млрд. кубометров газа в украинских хранилищах в 2009 году, поскольку это является одним из принципиальных моментов построения защиты украинской стороны в судебных тяжбах, которые в настоящее время ведутся в украинских судебных инстанциях.

«Нам очень сложно сегодня рассказывать нашим международным аудиторам, как и зачем было проводить эти транзакции (по 11 млрд. – УНИАН)», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 8 июня т.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» заплатить «РосУкрЭнерго» 197 млн. долл. за нарушения контракта.

В конце августе в некоторых СМИ появилась информация о том, что НАК "Нафтогаз Украины" и «РосУкрЭнерго» якобы уже согласовали схему возвращения 12 млрд. кубометров газа.

Спор между компаниями должен быть рассмотрен в Высшем хозяйственном суде, и в случае решения в пользу «РосУкрЭнерго» "Нафтогаз" в течение нескольких дней спишет газ в пользу швейцарской компании.

Однако потом НАК воспользуется правом требования от «РосУкрЭнерго» 1,7 млрд. долларов по договору переуступки долга с "Газпромом". «РосУкрЭнерго» якобы вернет эту сумму в виде газа из расчета текущей импортной цены 248,72 долларов за тысячу кубометров, то есть 6,8 млрд. кубометров, а остальные 5,2 млрд. кубометров должна будет продать на внутреннем рынке через "УкрГаз-Энерго" с минимальной наценкой, благодаря чему большая часть прибыли останется на счетах «РосУкрЭнерго».

13 сентября в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина выполнит решение Стокгольмского арбитража по делу “РосУкрЭнерго”.

15 сентября председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН сообщил журналистам, что «Нафтогаз» не ведет переговоров с компанией «РосУкрЭнерго» по вопросу выполнения решения Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты.

Отвечая на вопрос, почему «Нафтогаз» признал в Стокгольмском арбитражном суде проигрышное для себя решение, что якобы записано в его тексте, Е.БАКУЛИН заявил: «Понимаете, вы сегодня задаете заказные вопросы. Поэтому мне бы не хотелось вступать в эту полемику, потому что в ней нет истины».«Мы будем действовать только в рамках закона по решению данного вопроса», - добавил он.

При этом Е.БАКУЛИН сообщил, что на данный момент НАК «Нафтогаз» никаких переговоров о форме и порядке возмещения 11 млрд. кубометров газа с «РосУкрэнерго» не ведет.

«Мы пока общаемся через суд», - заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».