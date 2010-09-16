Минтопэнерго предоставит ВСК копию решения Стокгольмского арбитража, если разрешит СБУ – Бойко

Министерство топлива и энергетики готово предоставить Временной следственной комиссии Верховной Рады по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, расследованию фактов коррупционной деятельности ЗАО "РосУкрЭнерго" и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти заверенную копию оригинального решения этого арбитража.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания ВСК ВР заявил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

В то же время он отметил, что Минтопэнерго должно обратиться в Службу безопасности Украины и получить на это разрешение. «Если этот документ не проходит по уголовным делам СБУ и мы получим разрешение СБУ, то мы готовы предоставить его комиссии», - сказал Ю.БОЙКО. При этом министр добавил, что смотрит на это “вполне положительно”.

В свою очередь председатель ВСК ВР Роман ЗВАРИЧ сказал, что в настоящее время по делу бывшего председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО проходят некоторые документы под грифом «Секретно». По его словам, Минтопэнерго должно было бы иметь перечень документов, которые не могут быть обнародованы.

Р.ЗВАРИЧ заверил, что ВСК ВР не намерена «посягать на тайные документы». В то же время, добавил он, есть и другие документы, которые могли бы быть переданы ВСК ВР, среди которых - копия решения Стокгольмского арбитража. «Без этих документов нам проводить свою работу фактически невозможно», - сказал он.

Р.ЗВАРИЧ обратился к Ю.БОЙКО с просьбой посодействовать работе ВСК и предоставить необходимые документы.

Он также отметил, что в случае, если СБУ решит, что эти документы не могут быть предметом достояния общественности, то парламентская комиссия готова оформить соответствующее разрешение, чтобы непосредственно в помещении Службы безопасности Украины ознакомиться с ними.

«Я думаю, что это СБУ должно было бы устроить, потому что сегодня речь не идет о том, что кто-то пытается перетянуть канат на себя», - добавил Р.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 8 июня с.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть компании «РосУкрЭнерго» 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» выплатить «РосУкрЭнерго» 197 млн. дол. за нарушение контракта.

По делу “РосУкрЭнерго” в настоящее время под стражей находятся двое высокопоставленных чиновника, которые работали в предыдущем правительстве Юлии ТИМОШЕНКО, – бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО и экс-начальник Гостаможслужбы А.МАКАРЕНКО.

Задержанный 23 июня А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. Против А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".