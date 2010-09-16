ВСК относительно решения Стокгольмского арбитража отчитается 24 сентября

Предварительный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по ситуации вокруг решения Стокгольмского арбитража должен состояться 24 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после заседания этой ВСК заявил ее председатель Роман ЗВАРИЧ.

Он отметил, что Комиссия готова к предварительному отчету, но будет предлагать, чтобы ВР согласилась продлить ее работу еще на 2 месяца.

Р.ЗВАРИЧ сообщил, что ВСК до обнародования предварительного отчета больше никого не будет приглашать в качестве свидетелей. Это, отметил он, состоится только после того, как ВР продолжит роботу ВСК. В частности, Комиссия в качестве свидетелей намерена пригласить юридических советников, представителей компании White & Case или “Магистры и партнеры”.

Р.ЗВАРИЧ также высказал мнение, что ВСК должна выяснить причины изменений в позициях, которые произошли в третьем представлении НАК «Нафтогаза» в Стокгольмский арбитраж, где снимаются какие-либо упоминания о высшем руководстве Российской Федерации и руководстве “Газпрома” по этому делу, а также получить информацию о том, зачем было менять позицию НАКа относительно законности тех трансакций и договоров, которые были предметом спора в Стокгольме.

«Из уст министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО мы сегодня поняли, что правительство изменило свою позицию. Если предыдущее правительство стояло на позиции, что эти трансакции были законными, то мы сегодня услышали, что они были незаконными», - сказал он. При этом Р.ЗВАРИЧ отметил, что тяжело понять, как можно выиграть апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, если позиция так резко меняется. «Думаю, что подсказка, которую мы услышали сегодня, прячется в законности договора об уступке долга, заключенного в 2009 году между НАКом и “Газпромом”, – как вы сами услышали, правительство стоит на той позиции, что этот договор действующий, а, следовательно, “РосУкрЭнерго” является большим должником перед Украиной», - прибавил он.

Р.ЗВАРИЧ также сообщил, что пытался несколько раз связаться с руководителем «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ, однако это не удалось. «Мы делали попытки, но там глухо», - отметил он.