Окружной админсуд начал рассмотрение дела о повышении цены на газ для населения

Окружной административный суд Киева сегодня начал рассмотрение дела по иску Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ) к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) о признании незаконной и отмене постановления НКРЭ №812 о повышении розничных цен на газ для населения, передает корреспондент УНИАН.

Как отметил заместитель председателя НФПУ Григорий КАБАНЧЕНКО перед судебным заседанием, основанием для иска стало то, что данное постановление от 13 июля 2010 года не было согласовано с Совместным представительским органом профсоюзов.

«Никаких расчетов, которые бы удовлетворили профсоюзы, на сегодняшний день нет», - отметил Г.КАБАНЧЕНКО.

Он также сообщил, что суд не отменит повышение цен на газ для населения на время рассмотрения дела. «Суд не рассмотрел наше требование об отмене того постановления НКРЭ на время судебного рассмотрения дела. Суд оттягивал и до настоящего момента не рассмотрел… Цены уже действуют, а рассмотрение (дела в суде – УНИАН) будет затягиваться», - сказал зампредседателя НФПУ.

Кроме того, НФПУ будет требовать, чтобы данный вопрос рассматривали три судьи, а также чтобы иск профсоюзов был отделен от исков политических партий.

«Мы не против того, чтобы повышались цены на газ, мы против того, что не все могут это оплачивать, необходимо упростить субсидии и необходимо решать вопрос о повышении заработной платы», - подчеркнул Г.КАБАНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики с 1 августа 2010 года повысила розничные цены на природный газ для населения в среднем на 50% – до 72,54-295,41 коп./куб. м (с НДС).