Украина рассчитывает, что Россия откажется от строительства «Южного потока» - Грищенко

Украина рассчитывает, что Россия откажется от строительства «Южного потока» из-за нецелесообразности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО сказал на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем ЛАВРОВЫМ.

«Мы будем решать все вопросы путем переговоров, в очень позитивной дискуссии. Мы рассчитываем, что сила аргументов и анализ ситуации просто подведет наших российских партнеров к осознанию того, что тратить около 20 млрд. (евро – УНИАН) на проект, который не имеет ни политического, ни экономического обоснования (нецелесообразно)», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что решение данного вопроса находится в плоскости модернизации украинской газотранспортной системы, которая проходит по суше, что позволяет ее легко ремонтировать. По словам К.ГРИЩЕНКО, в таком случае не надо думать, как спускаться на глубины в условиях того, что Черное море «довольно сложный экологический объект».

К.ГРИЩЕНКО выразил надежду, что будет найдено обоюдное решение, которое удовлетворит украинскую и российскую сторону, а также Европу как потребителя газа.

«Мы на это рассчитываем, поскольку сила логики, сила объективных факторов, которые существуют как в политике, так и в экономике, говорит о том, что это слишком дорогое и ненужное удовольствие, удовольствие строить то, без чего можно обойтись», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.

Кроме того, он отметил, что сейчас между двумя странами совершенно другие политические отношения, и Украина не создает проблем, не шантажирует российских или европейских партнеров.

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что политическая сила, находящаяся сейчас при власти в Украине, прекрасно осознает свою ответственность не только перед украинским народом, который не должен мерзнуть зимой, но и перед Европой и перед Россией.