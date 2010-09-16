Кабмин утвердил ТЭО реконструкции энергоблока №1 Запорожской ТЭС стоимостью 426,7 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил технико-экономическое обоснование (ТЭО) технического переоснащения энероблока №1 Запорожской ТЭС энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго».

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 15 сентября № 1832-р, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, общая сметная стоимость реконструкции блока утверждена на уровне 426,695 млн. грн., из них стоимость непосредственно монтажно-строительных работ - 150,225 млн. грн., оборудования – 194,875 млн. грн.

Предполагается, что по итогам реконструкции блока будет восстановлена его первичная рабочая электрическая мощность 300 МВт, снижена концентрация золы выноса в выбросах дыма до 50 мг на 1 куб. м, снижен валовой выброс оксидов серы на 60%.

Реконструкция блока позволит увеличить ежегодную выработку электроэнергии на блоке на 16,2 млн. кВт/ч.

Реализация проекта реконструкции рассчитана на 19 месяцев.

Справка УНИАН. Запорожская ТЭС входит в состав энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» (Запорожье). Суммарная установленная мощность станции - 3,6 тыс. МВт.

ТЭС находится на левом берегу Каховского водохранилища. Обеспечивает электроэнергией народное хозяйство южных областей Украины.

Первая очередь электростанции мощностью 1200 МВт состоит из 4 энергоблоков мощностью 300 МВт с однокорпусными пылеугольными котлами ТПП-312А паропродуктивностью 1000 т/ч каждый и турбинами К-300-240-2.

В состав второй очереди мощностью 2400 МВт входят 3 энергоблока мощностью 800 МВт с однокорпусными газо-мазутными котлами ТГМП-204 паропродуктивностью 2650 т/ч каждый и одновальными турбинами К-800-240-3.

Топливом для электростанции является газовый уголь, мазут и газ.

Выдача мощности от электростанции осуществляется на напряжение 150 и 330 кВ с открытых распределительных устройств.

50%+1 акция ОАО «Днепроэнерго» принадлежват государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины", еще 47,46% акций – частному энергетическому холдингу ДТЭК, входящему в структуру ЗАО «СКМ» бизнесмена Рината АХМЕТОВА.

Аграрии Тернопольщины приступили к сбору сои и подсолнуха

Тернополь. 16 сентября. УНИАН. Аграрии Тернопольщины приступили к сбору сои и подсолнуха. Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития, сою собранно на площади 24,2 тыс. га (4%), намолочено 1,6 тыс. т при средней урожайности 17,4 ц/га.

Подсолнух собранно на площади 0,8 тыс. га (6%), намолочено 478 т при средней урожайности 6,4 ц/га.

Кроме этого, продолжается в области сбор сахарной свеклы и гречихи.

Сахарная свекла собранно на площади 10,3 тыс. га (20%), получено 315,1 тыс. т при урожайности 315 ц/га.

Гречиху собранно из 2,7 тыс. га (33%), намолочено 2,5 тыс. т, средняя урожайность составила 9,2 ц/га.