Стоимость нефти растет

Стоимость нефти в пятницу корректируется вверх, однако может снизиться по итогам недели на фоне ожидаемого возобновления поставок сырья по нефтепроводу Канада-США, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 8.00 мск увеличилась на 0,20 доллара, или на 0,27% - до 74,77 доллара за баррель. С начала текущей недели нефть марки WTI потеряла в цене 2,2%, а с начала года - 5,8%.

Спотовая цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent на 7.47 мск повысилась на 0,43 доллара, или на 0,55% - до 78,54 доллара за баррель.

"Вчера мы наблюдали как значительная часть информации по нефтепроводу была заложена в цену нефти, - заявил агентству Bloomberg глава отдела аналитики рынков сырьевых товаров Standard Chartered Plc Майкл Хай (Michael Haigh). - Было много разговоров о перерывах в поставках, но подобные аварии обычно быстро устраняются. Учитывая отсутствие ограничений со стороны предложения, определяющими факторами для нефти станут макроэкономические данные".

Рынок нефти продолжает находиться под влиянием ситуации с ремонтом нефтепровода Канада-США, принадлежащего канадской Enbridge Energy Partners LP. Компания заявила, что уже в пятницу утром начнет пробную прокачку нефти по нефтепроводу.

Enbridge Energy после небольшой утечки нефти на территории штата Иллинойс 9 сентября остановила перекачку на нефтепроводе Line 6A, который поставляет 670 тысяч баррелей в день из Канады на НПЗ в США. Этот нефтепровод - одно из важнейших связующих звеньев между добычей на нефтеносных песках Канады и американскими нефтепереработчиками. Поставки по нему составляют около 3% всего спроса на топливо в США.

Поддержку рынку нефти в пятницу оказывает положительная динамика на биржах Азии. Повышению ведущих фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона способствовали лучшие, чем ожидалось, данные от Research In Motion Ltd. и Oracle Corp. и ослабление иены к ведущим мировым валютам.

По итогам четверга стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской бирже NYMEХ снизилась на 1,45 доллара - до 74,57 доллара за баррель.