Сотрудники СБУ разыскивают Турчинова, терроризируя его коллег и родственников – Тимошенко

Сотрудники Службы безопасности Украины разыскивают бывшего первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА, терроризируя его коллег и родственников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Киеве.

«Именно сейчас начался террор против ТУРЧИНОВА, я думаю, что все те звонки недаром были сделаны, потому что уже сегодня Служба безопасности направила приглашение ТУРЧИНОВУ, разыскивают его», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что А.ТУРЧИНОВ в настоящее время находится в командировке, и все, что мог он рассказать СБУ, он уже рассказал и добавить ему нечего.

Ю.ТИМОШЕНКО высказала мнение, что все события вокруг А.ТУРЧИНОВА являются ответом на оценку, которую дала Европейская народная партия процессам, происходящим в Украине.

Лидер «Батькивщины» в очередной раз повторила свой тезис, что в настоящее время в Украине начинаются репрессии, поскольку люди опять не могут найти защиту, и она также не знает, как защищать своих людей, но будет прилагать к этому максимум усилий.

«Ответ будет адекватным», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Говоря о вчерашнем телефонном звонке с угрозами в ее адрес, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на нее подобные звонки не действуют.

«Я послала этого человека к ЯНУКОВИЧУ, на меня подобные звонки не оказывают влияния», - сказала она, добавив, что сообщила об этом телефонном звонке лишь потому, что считала эту информацию общественно важной.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября А.ТУРЧИНОВ в качестве свидетеля был на допросе в СБУ в связи с делом компании «РосУкрЭнерго».

Справка УНИАН. По делу “РосУкрЭнерго” в настоящее время под стражей находятся два высокопоставленных лица, которые работали в предыдущем правительстве Юлии ТИМОШЕНКО – бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО и экс-начальник Государственной таможни Анатолий МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска RosUkrEnergo к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".

9 июля СБУ задержала бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО в рамках уголовного дела в отношении него по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.