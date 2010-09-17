СБУ намерена в ближайшее время завершить расследование дел о растаможке 11 млрд.куб.м газа

В Службе безопасности Украины не исключают завершения в ближайшее время расследования уголовных дел, возбужденных в отношении ряда должностных лиц за незаконную сделку по растаможиванию 11 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Мы в ближайшее время завершим расследование, а это значит, что начнется ознакомление с материалами дела», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

По его словам, пока нельзя дать ответ, сколько времени обвиняемые могут знакомиться с материалами дела. В то же время председатель СБУ допустил, что этот процесс продлится не менее месяца-полутора, поскольку в материалах дела содержатся секретные эпизоды, а адвокаты обвиняемых, по его словам, пока не спешат получить разрешение для доступа к этой информации. В связи с этим В.ХОРОШКОВСКИЙ считает, что такая позиция стороны защиты обвиняемых на данном этапе является попыткой затянуть процесс следствия.

Он не исключил, что для недопущения подобного следствие будет вынужденно или изъять из дела материалы, представляющие государственную тайну, или рекомендовать стороне обвинения других адвокатов.

«Насколько быстро они будут знакомиться с делом - настолько быстро мы передадим его в суд», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 8 июня с.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить компании «РосУкрЭнерго» 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» заплатить «РосУкрЭнерго» 197 млн. дол. за нарушение контракта.

В начале июня СБУ возбудила дело по факту причинения ущерба государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража.

По данному делу обвинения были предъявлены бывшему первому заместителю председателя НАК “Нафтогаз Украины” Игорю ДИДЕНКО, экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.

8 сентября бывший первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ в качестве свидетеля был на допросе в СБУ в связи с делом компании «РосУкрЭнерго».

Сегодня, 17 сентября, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что сотрудники СБУ разыскивают А.ТУРЧИНОВА, терроризируя его коллег и родственников.