Азаров надеется на удачный результат переговоров с РФ об изменении формулы цены на газ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется на успешный результат переговоров с Российской Федерацией об изменении формулы образования цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил в эфире телеканала «Интер».

«Когда мы подпишем новое соглашение, тогда приду к вам в студию и скажу, что мы нашли общий язык. …Мы не говорим, что нам нужны какие-то уступки. Нам нужны равноправные соглашения», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, сегодня, когда в стране сложилась стабильная финансово-экономическая ситуация, у правительства есть запас времени, чтоб убедить РФ в необходимости изменения формулы. «У нас есть время, и мы будем настойчиво работать с Россией не зажатыми временем и условиями», - заявил премьер-министр.

Н.АЗАРОВ также отметил, что сегодня оптимальной для украинских химических предприятий является цена на газ в 170-180 долларов за тысячу кубометров, а для металлургических – не выше 210 долларов.

Вместе с этим, комментируя заявление заместителя председателя Госдумы РФ, президента Российского газового общества Валерия ЯЗЕВА о том, что об изменении формулы в переговорах речь не идет и идти не может, Н.АЗАРОВ заявил: «Мы его уважаем, но мы с ним переговоров не ведем. Мы настойчиво разговариваем с руководством России. Именно с руководством правительства – с теми, кто в правительстве отвечает за поставки газа», - сказал председатель Кабмина.