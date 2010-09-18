В Киеве возле Посольства ФРГ прошла акция против продления сроков эксплуатации АЭС

В Киеве возле Посольства Федеративной Республики Германия экологи построили гору “ядерных отходов” в знак протеста против планов украинского и немецкого правительств продлить эксплуатацию ядерных реакторов в сроки, превышающие проектные.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального экологического центра Украины, гору консервных банок с наклейками знака радиоактивной опасности построили перед Посольством ФРГ активисты центра. Банки символизировали радиоактивные отходы, которые образуются во время работы атомных электростанций и которые нельзя безопасно утилизировать.

Этой акцией украинские активисты поддержали немецких граждан, которые в это же время окружили Рейхстаг и требовали от немецкого правительства не продлевать сроки эксплуатации старых реакторов.

“Увеличение сроков эксплуатации старых ядерных блоков несет повышенную опасность ядерных аварий на АЭС и увеличивает стоимость вывода реактора из эксплуатации. Через несколько месяцев в Украине завершится срок эксплуатации первого блока Ривненской атомной электростанции, и правительственные чиновники будут вынуждены принять решение - продлить срок его работы или закрыть. Продолжение работы только ухудшит его состояние и среду, повысит риск значительной аварии”, - заявил участник акции, координатор энергетических программ Национального экологического центра Украины Дмитрий ХМАРА.

Он отметил, что сегодня ни одна из стран не имеет возможности перерабатывать или захоранивать ядерные отходы без вреда для окружающей среды.

“Если заставить атомные электростанции платить за тот вред, который они наносят природе, или за то, чтобы качественно похоронить отходы, то атомная энергетика станет экономически непривлекательной. И именно поэтому правительственные чиновники и атомщики хотят как можно дольше отсрочить эти платежи, продлевая срок эксплуатации и переводя проблему на следующие поколения ”, - объяснил Д.ХМАРА.

Участники акции считают, что в Украине вместо развития атомной энергетики целесообразнее было внедрять энергосберегающие технологии, потому что они значительно дешевле, способствуют улучшению экологической ситуации в стране и повышают энергетическую безопасность государства, поскольку уменьшают необходимость закупать топливо в других странах.

Как сообщал УНИАН, летом этого года правительство Германии решило продлить срок эксплуатации АЭС в среднем на 12 лет, несмотря на то, что качественной схемы захоронения отработанного ядерного топлива страна не имеет. Это решение возмутило немецких экологов, которые требуют от правительства изменить его. Ранее Германия планировала до 2021 года отказаться от атомных электростанций в пользу возобновляемых источников энергии. Сейчас в Германии работает 17 атомных реакторов.