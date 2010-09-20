BP удалось "запечатать" аварийную скважину в Мексиканском заливе
Тест на давление показал, что цементная заглушка, поставленная BP, чтобы навсегда "убить" скважину, удерживает нефть.
Адмирал береговой охраны США Сэд Аллен (Thad Allen) заявил в воскресенье, что скважина "фактически мертва". "Регуляторы еще предпримут дополнительные меры, но теперь мы может со всей определенностью говорить о том, что скважина Macondo Well не представляет угрозы для Мексиканского залива", - сказал адмирал.
В заявлении президента США Барака Обамы, распространенном в воскресенье, говорится о "важном рубеже". Президент поблагодарил тех, кто "работал круглые сутки, реагируя на кризис, и в итоге справился с этой непростой задачей, обеспечив прекращение утечки из скважины". Обама добавил, что "готов сделать все возможное, чтобы помочь побережью Мексиканского залива оправиться от катастрофы".