BP удалось "запечатать" аварийную скважину в Мексиканском заливе

Поврежденная скважина, из которой в Мексиканский залив вытекли миллионы баррелей нефти, наконец закрыта, сообщает 19 сентября BBC News со ссылкой на власти США, сообщает k2kapital.

Тест на давление показал, что цементная заглушка, поставленная BP, чтобы навсегда "убить" скважину, удерживает нефть.

Адмирал береговой охраны США Сэд Аллен (Thad Allen) заявил в воскресенье, что скважина "фактически мертва". "Регуляторы еще предпримут дополнительные меры, но теперь мы может со всей определенностью говорить о том, что скважина Macondo Well не представляет угрозы для Мексиканского залива", - сказал адмирал.

В заявлении президента США Барака Обамы, распространенном в воскресенье, говорится о "важном рубеже". Президент поблагодарил тех, кто "работал круглые сутки, реагируя на кризис, и в итоге справился с этой непростой задачей, обеспечив прекращение утечки из скважины". Обама добавил, что "готов сделать все возможное, чтобы помочь побережью Мексиканского залива оправиться от катастрофы".