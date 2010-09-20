Нефть дорожает

Фьючерсы на нефть в понедельник 20 сентября демонстрируют положительную динамику, поскольку инвесторы сочли низкие уровни стоимости "черного золота", достигнутые ранее, привлекательными для покупки, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

Пока, по состоянию на 08:35 мск на электронных торгах на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла на 0,27 доллара - до 73,93 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil увеличилась на 0,39 доллара - до 78,6 доллара за баррель.

"На рынках стало несколько меньше разговоров о возможности второй волны рецессии в США, поэтому настроения участников торгов несколько улучшились. Кроме того, некоторые рассматривают уровень цен ниже 75 долларов за баррель, как хорошую возможность для покупки", - заявил агентству Bloomberg аналитик Purvin & Gertz Виктор Шам (Victor Shum).

В то же время давление на стоимость "черного золота" продолжают оказывать пессимистичные статданные, опубликованные в США в пятницу. В частности, стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре текущего года, согласно предварительной оценке, упал до 66,6 пункта с 68,9 пункта в августе. Аналитики ждали роста показателя в сентябре до 70,0 пунктов.